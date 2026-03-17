В Германии начинается суд над украинцами, которые могли готовить маршрут для "взрывных" посылок

В немецком Штутгарте начинается судебный процесс над тремя гражданами Украины родом из Мариуполя, которых подозревают в "прокладке маршрутов" для посылок со взрывчаткой по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Федеральная прокуратура обвиняет 22-летнего украинца Даниила Б., 25-летнего Владислава Т. и 30-летнего Евгения Б. в подготовке диверсий по заказу российской разведки. Вербовщик связался с ними из оккупированного Мариуполя, и подсказывал технические детали работы в общении в Telegram.

По заключению следствия, они отправили две посылки с автозапчастями, снарядив их GPS-маячками, из Кельна в Украину, чтобы разведать маршруты "Новой почты". В будущем таким образом должны были отправить "взрывные" посылки, которые должны были загореться или еще на территории Германии, или уже в Украине и нанести как можно больше вреда.

Центральный вопрос в расследовании – осознанно ли они работали на российские службы и насколько много знали.

Владислав на допросах утверждал, что думал, что просто помог другу, согласившись отправить посылки из Кельна.

По исследованию немецких СМИ, ключевым человеком в группе был старший Евгений и он с детства знал упомянутого вербовщика из Мариуполя, и так же в Мариуполе до полномасштабной войны пересекался с Владиславом, когда работал в туристическом агентстве.

Знакомые мужчины, на которых удалось выйти, говорят, что не могут представить его завербованным РФ агентом после того, что Россия сделала с Мариуполем. Евгений оказался в Германии весной 2022 года как беженец, а затем перебрался в Швейцарию, где его после истории с посылками задержали и экстрадировали в Германию в декабре 2025 года. Даниила и Владислава задержали еще весной 2025 года.

В Литве передали в суд дела пяти человек по "взрывным" посылкам в рамках международного расследования, среди них есть украинцы.

СМИ еще ранее сообщили, что следствие видит признаки причастности спецслужб России к этим инцидентам.