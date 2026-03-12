Угорщина віддала Ощадбанку інкасаторські авто з пошкодженим обладнанням

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) у четвер повернула Ощадбанку інкасаторські автомобілі, які були незаконно затримані в Угорщині.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку, пише "Європейська правда".

Окрім авто, була повернута також і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади. Про те, що повернення відбудеться у четвер вранці, раніше повідомляла "Європейська правда", посилаючись на свої джерела.

У банку відзначили, що після повернення інкасаторських автомобілів було зафіксовано низку пошкоджень обладнання.

Юридичні представники Ощадбанку на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків.

Водночас у банку наголосили, що грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

Ощадбанк висловив вдячність Міністерству закордонних справ України, посольству України в Угорщині та Міністерству внутрішніх справ України за сприяння у поверненні майна банку та його співробітників.

Нагадаємо, цього тижня влада Угорщини терміново ухвалила закон, щоби створити правовий ґрунт для конфіскації коштів, які опинилися у спецслужбах Угорщини після пограбування двох інкасаторських автомобілів Ощадбанку. Також це передбачає спеціально ухвалене рішення уряду Орбана.

Президент Зеленський назвав дії Угорщини щодо інкасаторів та коштів "Ощаду" бандитизмом. В НБУ стверджують, що Угорщина почала міжнародний шантаж України.

