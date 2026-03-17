ЗМІ: експрезиденту Франції Саркозі доведеться відбути ще 6 місяців покарання у в'язниці

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі не планує подавати апеляцію на відхилене прохання про об’єднання вироків у двох справах, що означає, що йому доведеться відбути шість місяців ув’язнення за так званою "справою Бігмаліон".

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на осіб з оточення Саркозі, пише "Європейська правда".

Після того як суд не задовольнив клопотання Саркозі про об’єднання його вироків у двох справах, експрезидент не буде подавати апеляцію.

Як наслідок, йому потрібно буде відбути шість місяців реального терміну ув’язнення за "справою Бігмаліон". Дата, коли Саркозі можуть викликати та повідомити йому деталі відбуття покарання, поки невідома.

У лютому Саркозі подав клопотання, яким просив зарахувати йому відбуття вироку у зв’язку з тим, що він у лютому-травні 2025 року носив електронний браслет за вироком у справі про прослуховування.

З 16 березня почався апеляційний розгляд справи про лівійське фінансування кампанії Саркозі, що триватиме до 3 червня. За результатами першого розгляду, нагадаємо, суд визнав експрезидента винним та засудив до 5 років реального терміну, у зв’язку з чим Ніколя Саркозі у жовтні-листопаді провів близько трьох тижнів у паризькій в’язниці "Ля Санте".

Потім суд задовольнив клопотання Саркозі про звільнення з ув’язнення з деякими обмеженнями свобод до завершення розгляду апеляції на цей вирок.

