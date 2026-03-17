СМИ: экс-президенту Франции Саркози придется отбыть еще 6 месяцев наказания в тюрьме

Экс-президент Франции Николя Саркози не планирует подавать апелляцию на отклоненную просьбу об объединении приговоров по двум делам, что означает, что ему придется отбыть шесть месяцев заключения по так называемому "делу Бигмалион".

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на лиц из окружения Саркози, пишет "Европейская правда".

Как следствие, ему нужно будет отбыть шесть месяцев реального срока заключения по "делу Бигмалион". Дата, когда Саркози могут вызвать и сообщить ему детали отбытия наказания, пока неизвестна.

В феврале Саркози подал ходатайство, которым просил засчитать ему отбытие приговора в связи с тем, что он в феврале-мае 2025 года носил электронный браслет по приговору по делу о прослушке.

С 16 марта началось апелляционное рассмотрение дела о ливийском финансировании кампании Саркози, которое продлится до 3 июня. По результатам первого рассмотрения, напомним, суд признал экс-президента виновным и приговорил к 5 годам реального срока, в связи с чем Николя Саркози в октябре-ноябре провел около трех недель в парижской тюрьме "Ля Санте".

Затем суд удовлетворил ходатайство Саркози об освобождении из заключения с некоторыми ограничениями свобод до завершения рассмотрения апелляции на этот приговор.

Читайте также: Тюрьма для президента: как приговор Саркози меняет политические расклады во Франции.