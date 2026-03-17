ЗМІ: в МЗС Чехії розпустили департамент, що займався санкціями і проблемою російського впливу

У Міністерстві закордонних справ Чехії більше немає окремого департаменту, який займався питанням санкцій проти РФ та проблемою російського впливу.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє портал Seznam Zprávy, пише "Європейська правда".

Три джерела підтвердили журналістам, що з березня в МЗС Чехії більше немає Департаменту з питань санкцій, захисту кіберпростору та стійкості. З офіційного сайту про це поки неможливо дізнатися, там він досі присутній у переліку.

У межах реорганізації у міністерстві після зміни уряду департамент вирішили розділити, а фахівців перевести до інших.

Джерела у структурах, що опікуються безпековими питаннями, кажуть, що це може вплинути на спроможність Чехії ефективно протидіяти прихованому російському впливу та забезпечувати дотримання санкцій проти Росії.

Також у статті зауважують, що очільник МЗС Петр Мацінка досі не подав на розгляд уряду ніяких пропозицій заходів, які б запобігали потраплянню до Чехії російських шпигунів під дипломатичним прикриттям.

Коли у минулому цю тему вже піднімали у січні, Мацінка пояснив це тим, що уряд був надто зайнятий бюджетними питаннями.

Проєкт пропозиції підготували ще за очільника МЗС з попереднього уряду Яна Ліпавського, у ній йшлося, що російські дипломати чи ті, хто вдають себе за таких, мають отримувати дозвіл на в’їзд, а не просто інформувати про заплановану поїздку.

Минулого тижня в МЗС прокоментували, що у Чехії вже запровадили зобов’язання для російських дипломатів повідомляти про переміщення на територію країни. Втім, зауважують у статті, це сталося у межах ухваленого торік 19-го санкційного пакету ЄС. Пропозиція від МЗС передбачає, що в’їзд кожного російського дипломата потребуватиме погодження, для чого спецслужби можуть здійснювати ретельні перевірки щодо конкретної особи.

