СМИ: в МИД Чехии распустили департамент, занимавшийся санкциями и проблемой российского влияния

В Министерстве иностранных дел Чехии больше нет отдельного департамента, который занимался вопросом санкций против РФ и проблемой российского влияния.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает портал Seznam Zprávy, пишет "Европейская правда".

Три источника подтвердили журналистам, что с марта в МИД Чехии больше нет Департамента по вопросам санкций, защиты киберпространства и устойчивости. С официального сайта об этом пока невозможно узнать, там он до сих пор присутствует в перечне.

В рамках реорганизации в министерстве после смены правительства департамент решили разделить, а специалистов перевести в другие.

Источники в структурах, занимающихся вопросами безопасности, говорят, что это может повлиять на способность Чехии эффективно противодействовать скрытому российскому влиянию и обеспечивать соблюдение санкций против России.

Также в статье отмечают, что глава МИД Петр Мацинка до сих пор не подал на рассмотрение правительства никаких предложений мер, которые бы предотвращали попадание в Чехию российских шпионов под дипломатическим прикрытием.

Когда в прошлом эту тему уже поднимали в январе, Мацинка объяснил это тем, что правительство было слишком занято бюджетными вопросами.

Проект предложения подготовили еще при главе МИД из предыдущего правительства Яна Липавского, в нем говорилось, что российские дипломаты должны получать разрешение на въезд, а не просто информировать о запланированной поездке.

На прошлой неделе в МИД прокомментировали, что в Чехии уже ввели обязательства для российских дипломатов сообщать о перемещении на территорию страны. Впрочем, отмечают в статье, это произошло в рамках принятого в прошлом году 19-го санкционного пакета ЕС. Предложение от МИД предусматривает, что въезд каждого российского дипломата потребует согласования, для чего спецслужбы могут осуществлять тщательные проверки в отношении конкретного лица.

