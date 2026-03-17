Зеленський прибув до Лондона, відомі подробиці його візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона з візитом.

Про це повідомив журналістам речник глави держави Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

Президент розпочне візит із зустрічі з Королем Чарльзом у Букінгемському палаці о 14:00 за місцевим часом.

Приблизно о 14:40 за Лондоном Зеленський прибуде на Даунінг-стріт, де у нього спершу буде двостороння зустріч з прем’єр-міністром Кіром Стармером, а потім – тристороння зі Стармером і генсеком НАТО Марком Рютте.

Крім того, з Рютте ввечері також буде окрема зустріч.

О 16:25 за місцевим часом відбудеться виступ президента України перед членами парламенту Великої Британії.

Нагадаємо, у рамках візиту Зеленського до Лондона Британія та Україна готуються підписати нові домовленості у сфері оборонної співпраці.

Британія, зокрема, профінансує на суму 500 тисяч фунтів стерлінгів новий Центр передового досвіду в галузі штучного інтелекту, який розміститься в Міністерстві оборони України.