Зеленский прибыл в Лондон, известны подробности его визита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон с визитом.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

Президент начнет визит со встречи с королем Чарльзом в Букингемском дворце в 14:00 по местному времени.

Примерно в 14:40 по лондонскому времени Зеленский прибудет на Даунинг-стрит, где у него сначала состоится двусторонняя встреча с премьер-министром Киром Стармером, а затем – трехсторонняя с Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.

Кроме того, с Рютте вечером также состоится отдельная встреча.

В 16:25 по местному времени состоится выступление президента Украины перед членами парламента Великобритании.

Напомним, в рамках визита Зеленского в Лондон Великобритания и Украина готовятся подписать новые соглашения в сфере оборонного сотрудничества.

Великобритания, в частности, профинансирует на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов новый Центр передового опыта в области искусственного интеллекта, который разместится в Министерстве обороны Украины.