Німецька поліція провела рейди проти групи ультраправих екстремістів

Німецька поліція у вівторок, 17 березня, розпочала нову серію рейдів, спрямованих проти ультраправої екстремістської організації "Остання хвиля оборони", яка планувала напади на мігрантів та політичних опонентів.

Правоохоронці обшукали помешкання, пов'язані з 10 підозрюваними, включаючи ймовірного лідера угруповання. Їх звинувачують у членстві в терористичній організації. Жодних арештів не було здійснено.

За даними федеральної прокуратури, група вважає себе "захистом німецької нації" та мала на меті зашкодити демократичній системі Німеччини шляхом скоєння актів насильства, спрямованих переважно проти мігрантів та політичних опонентів.

Поліція також підозрює двоє учасників угруповання у заподіянні небезпечних тілесних ушкоджень, пов'язаних з нападами на осіб, підозрюваних у педофілії.

Праворадикальна організація "Остання хвиля оборони" від початку місяця перебуває в центрі судового процесу. Як відомо, в четвер, 5 березня, в Німеччині перед судом постали 8 учасників угруповання. Їх звинувачують у замаху на вбивство, змові з метою вбивства та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Більшість з підсудних є неповнолітніми.

Судовий процес у справі "Останньої хвилі оборони" наразі запланований до травня. Якщо суд визнає неповнолітніх обвинувачених винними, їх судитимуть за ювенальним кримінальним правом. Ті, хто на момент злочину вже були старшими підлітками, можуть бути засуджені як за ювенальним, так і за дорослим кримінальним правом – це рішення ухвалюватиме суд. У будь-якому разі їм загрожують тривалі строки ув’язнення.