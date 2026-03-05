У Німеччині почався процес над імовірними членами праворадикальної терористичної групи

У четвер у Німеччині розпочинається процес у справі праворадикальної терористичної організації, до якої входили 15-річні.

Про це пише Tagesshau, передає "Європейська правда".

Як зазначається, справа стосується інциденту, що стався наприкінці осені 2024 року. Тоді двоє 15-річних підлітків підійшли до культурного центру в Альтдеберні на півдні Бранденбургу й, за даними слідчих, один з них розбив вікно і вилив всередину будівлі легкозаймисту рідину, інший знімав інцидент на камеру.

Незабаром культурний центр охопив вогонь. В іншій частині будівлі в цей час спали керівники центру разом зі своєю дитиною та ще один чоловік.

Двоє ймовірних паліїв разом із ще шістьма підлітками та молодими чоловіками постануть перед сенатом державної безпеки Вищого земельного суду Гамбурга. Серед пунктів обвинувачення – замах на вбивство, тяжкий підпал і членство в терористичній організації.

Угруповання, до якого вони нібито належали, мало назву "Остання хвиля оборони".

За даними слідства, цю групу створив нині 16-річний хлопець із Нойбукова у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. У квітні 2024 року Беньямін Г., як стверджують слідчі, створив чат-групу "Остання хвиля оборони", до якої невдовзі почали приєднуватися молоді неонацисти з кількох федеральних земель.

За результатами розслідування, підозрюваний разом із нині 19-річним хлопцем із Вісмара виступав у групі як лідер і, так до нього й зверталися. Слідчі знайшли в чатах повідомлення Г., у яких він закликав нападати на мігрантів і підпалювати їхні будинки.

Інші ймовірні члени групи у січні 2025 року нібито намагалися підпалити притулок для біженців у тюринзькому Шмелльні.

Крім того, деякі з обвинувачених начебто планували напад на центр для шукачів притулку в Зенфтенберзі (Бранденбург) із метою вбити людей. Однак до здійснення нападу поліція заарештувала перших трьох підозрюваних.

Через кілька тижнів затримали ще п’ятьох – і тепер, майже через рік, усі вони постали перед судом.

Судовий процес у справі "Останньої хвилі оборони" наразі запланований до травня. Якщо суд визнає неповнолітніх обвинувачених винними, їх судитимуть за ювенальним кримінальним правом.

Ті, хто на момент злочину вже були старшими підлітками, можуть бути засуджені як за ювенальним, так і за дорослим кримінальним правом – це рішення ухвалюватиме суд. У будь-якому разі їм загрожують тривалі строки ув’язнення.

Нагадаємо, в грудні у Німеччині розпочали розслідування щодо неонацистської музики на різдвяному ярмарку.

Влітку стало відомо, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" приховує дедалі більшу кількість правих екстремістів.