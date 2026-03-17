Немецкая полиция провела рейды против группы ультраправых экстремистов

Немецкая полиция во вторник, 17 марта, начала новую серию рейдов, направленных против ультраправой экстремистской организации "Последняя волна обороны", которая планировала нападения на мигрантов и политических оппонентов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство dpa.

Правоохранители обыскали помещения, связанные с 10 подозреваемыми, включая вероятного лидера группировки. Их обвиняют в членстве в террористической организации. Никаких арестов не было осуществлено.

По данным федеральной прокуратуры, группа считает себя "защитой немецкой нации" и имела целью навредить демократической системе Германии путем совершения актов насилия, направленных преимущественно против мигрантов и политических оппонентов.

Полиция также подозревает двух участников группировки в причинении опасных телесных повреждений, связанных с нападениями на лиц, подозреваемых в педофилии.

Праворадикальная организация "Последняя волна обороны" с начала месяца находится в центре судебного процесса. Как известно, в четверг, 5 марта, в Германии перед судом предстали 8 участников группировки. Их обвиняют в покушении на убийство, заговоре с целью убийства и причинении тяжких телесных повреждений. Большинство из подсудимых являются несовершеннолетними.

Судебный процесс по делу "Последней волны обороны" пока запланирован до мая. Если суд признает несовершеннолетних обвиняемых виновными, их будут судить по ювенальному уголовному праву. Те, кто на момент преступления уже были старшими подростками, могут быть осуждены как по ювенальному, так и по взрослому уголовному праву – это решение будет принимать суд. В любом случае им грозят длительные сроки заключения.