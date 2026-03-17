ЗМІ: Європарламент відновить розгляд угоди зі США

Комітет Європейського парламенту цього тижня, ймовірно, проголосує за ратифікацію торговельної угоди з США після того, як двічі призупиняв цей процес через політику Вашингтона.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агенції Reuters.

Двоє посадовців ЄС повідомили агенції, що у вівторок група законодавців Європарламенту розгляне, чи варто продовжувати процес ратифікації. Це відкриє шлях для голосування торгового комітету в четвер, що є необхідним кроком до схвалення угоди.

Тепер парламентарі внесли ще одну поправку до угоди, яка запроваджує "застереження про перегляд". Згідно з цим пунктом, зниження імпортних мит ЄС буде залежати від виконання Сполученими Штатами своїх зобов’язань. За словами джерел, саме ця зміна переконала законодавців дати зелене світло подальшому голосуванню.

Комітет з питань торгівлі Європарламенту призупинив голосування за торговельну угоду ЄС та США в січні на знак протесту проти вимог американського президента Дональда Трампа передати йому контроль над Гренландією.

Вдруге ратифікацію угоди в парламенті було відкладено в лютому після того, як Трамп оголосив загальне мито у 10%, а згодом підвищив його до 15%.

Таке рішення американський лідер ухвалив у відповідь на те, що Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними його масштабні глобальні тарифи, оголошені торік у квітні.

Як стало відомо пізніше, офіс торговельного представника США розпочав масштабні розслідування щодо понад десятка країн згідно з розділом 301 Закону про торгівлю, в якому йдеться про "надлишкові виробничі потужності". Такі дії необхідні Вашингтону для запровадження односторонніх мит на імпорт з певних країн, які, як вважається, застосовують недобросовісну торговельну практику.