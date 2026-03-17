СМИ: Европарламент возобновит рассмотрение соглашения с США

Комитет Европейского парламента на этой неделе, вероятно, проголосует за ратификацию торгового соглашения с США после того, как дважды приостанавливал этот процесс из-за политики Вашингтона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Reuters.

Двое чиновников ЕС сообщили агентству, что во вторник группа законодателей Европарламента рассмотрит, стоит ли продолжать процесс ратификации. Это откроет путь для голосования торгового комитета в четверг, что является необходимым шагом к одобрению соглашения.

Теперь парламентарии внесли еще одну поправку к соглашению, которая вводит "оговорку о пересмотре". Согласно этому пункту, снижение импортных пошлин ЕС будет зависеть от выполнения Соединенными Штатами своих обязательств. По словам источников, именно это изменение убедило законодателей дать зеленый свет дальнейшему голосованию.

Комитет по вопросам торговли Европарламента приостановил голосование за торговое соглашение ЕС и США в январе в знак протеста против требований американского президента Дональда Трампа передать ему контроль над Гренландией.

Второй раз ратификация соглашения в парламенте была отложена в феврале после того, как Трамп объявил общую пошлину в 10%, а затем повысил ее до 15%.

Такое решение американский лидер принял в ответ на то, что Верховный суд США 20 февраля признал незаконными его масштабные глобальные тарифы, объявленные в апреле прошлого года.

Как стало известно позже, офис торгового представителя США начал масштабные расследования в отношении более десятка стран согласно разделу 301 Закона о торговле, в котором говорится об "избыточных производственных мощностях". Такие действия необходимы Вашингтону для введения односторонних пошлин на импорт из определенных стран, которые, как считается, применяют недобросовестную торговую практику.