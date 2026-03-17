Італія викреслила зі списку учасників римського гала балерину-росіянку

Італія виключила зі списку учасників танцювального гала-концерту, який розпочнеться цього місяця в Римі, російську балерину Свєтлану Захарову.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Захарова є активною прихильницею очільника Кремля Владіміра Путіна. Вона мала виступити на гала-концерті "Les Etoiles" в італійській столиці 20–21 березня.

Організатори гала-концерту заявили, що, приймаючи рішення про виключення Захарової, вони отримали "офіційні повідомлення, які підкреслили символічну відповідальність культурних інституцій у нинішньому контексті".

Відтак вони заявили, що існує ризик того, що захід буде "неправильно зрозумілий або використаний".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, Росія знову відкриє свій павільйон і візьме участь у Венеційській бієнале цього року вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.

У Європейській комісії пригрозили позбавити Венеційську бієнале грантових коштів ЄС у разі, якщо Росії дозволять відкрити павільйон на цьогорічній виставці.

Пізніше понад два десятки країн підписали лист проти участі Росії у Венеційській бієнале.