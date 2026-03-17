Италия исключила из списка участников римского гала-концерта балерину из России

Италия исключила из списка участников танцевального гала-концерта, который начнётся в этом месяце в Риме, российскую балерину Светлану Захарову.

Об этом пишет Reuters, передаёт "Европейская правда".

Захарова является активной сторонницей главы Кремля Владимира Путина. Она должна была выступить на гала-концерте "Les Etoiles" в итальянской столице 20–21 марта.

Организаторы гала-концерта заявили, что, принимая решение об исключении Захаровой, они получили "официальные сообщения, которые подчеркнули символическую ответственность культурных институтов в нынешнем контексте".

Поэтому они заявили, что существует риск того, что мероприятие будет "неправильно понято или использовано".

Напомним, недавно стало известно, что Россия снова откроет свой павильон и примет участие в Венецианской биеннале в этом году впервые после полномасштабного вторжения в Украину.

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах.

В Европейской комиссии пригрозили лишить Венецианскую биеннале грантовых средств ЕС в случае, если России разрешат открыть павильон на выставке этого года.

Позже более двух десятков стран подписали письмо против участия России в Венецианской биеннале.