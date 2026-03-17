ЗМІ: радник Стармера був переконаний, що США та Іран досягли прогресу у переговорах

Радник прем’єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Джонатан Пауелл, який був присутній під час останнього раунду переговорів США та Ірану, відзначив пропозицію Тегерану щодо його ядерної програми, яка була достатньо значною, щоб запобігти американській операції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.

Радник Кіра Стармера брав участь в останніх переговорах між США та Іраном у Женеві 26 лютого – за два дні до початку американської та ізраїльської військової операції.

За словами джерел, Пауелл та решта британської команди були здивовані пропозицією, яку тоді висунули іранські перемовники. Посадовець визнав, що пропозиція Тегерана щодо його ядерної програми була достатньо значущою, щоб США не застосовували військову силу, а продовжували дипломатичні зусилля.

"Британська команда була здивована тим, що іранці запропонували. Це не була повна угода, але це був прогрес, і навряд чи це була остаточна пропозиція іранців. Британська команда очікувала, що наступний раунд переговорів відбудеться на основі прогресу, досягнутого в Женеві", – розповів колишній посадовець, ознайомлений з ходом переговорів.

Присутність Пауелла на консультаціях в Женеві частково пояснює небажання уряду Великої Британії підтримати напад США на Іран, яке спричинило безпрецедентну напруженість у відносинах між Лондоном та Вашингтоном.

В британському уряді не побачили переконливих доказів неминучої загрози ракетного нападу Ірану на Європу або того, що Тегеран згодом отримає ядерну зброю. Ця інформація вперше пояснює, наскільки тісно Британія була залучена до переговорів, а отже, мала вагомі підстави вважати дипломатичний шлях ще не вичерпаним.

Нагадаємо, 16 березня президент США Дональд заявив, що він "незадоволений" британським прем’єр-міністром Кіром Стармером за те, що той спочатку відмовився відправити військову техніку на Близький Схід, коли почалася американо-ізраїльська операція проти Ірану.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".