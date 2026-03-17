СМИ: советник Стармера был убежден, что США и Иран достигли прогресса в переговорах

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, который присутствовал во время последнего раунда переговоров США и Ирана, отметил предложение Тегерана по его ядерной программе, которое было достаточно значительным, чтобы предотвратить американскую операцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Советник Кира Стармера участвовал в последних переговорах между США и Ираном в Женеве 26 февраля – за два дня до начала американской и израильской военной операции.

По словам источников, Пауэлл и остальные члены британской команды были удивлены предложением, которое тогда выдвинули иранские переговорщики. Чиновник признал, что предложение Тегерана по его ядерной программе было достаточно значимым, чтобы США не применяли военную силу, а продолжали дипломатические усилия.

"Британская команда была удивлена тем, что иранцы предложили. Это не было полное соглашение, но это был прогресс, и вряд ли это было окончательное предложение иранцев. Британская команда ожидала, что следующий раунд переговоров состоится на основе прогресса, достигнутого в Женеве", – рассказал бывший чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Присутствие Пауэлла на консультациях в Женеве частично объясняет нежелание правительства Великобритании поддержать нападение США на Иран, которое вызвало беспрецедентную напряженность в отношениях между Лондоном и Вашингтоном.

В британском правительстве не увидели убедительных доказательств неизбежной угрозы ракетного нападения Ирана на Европу или того, что Тегеран впоследствии получит ядерное оружие. Эта информация впервые объясняет, насколько тесно Британия была вовлечена в переговоры, а следовательно, имела веские основания считать дипломатический путь еще не исчерпанным.

Напомним, 16 марта президент США Дональд заявил, что он "недоволен" британским премьер-министром Киром Стармером за то, что тот сначала отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против Ирана.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Фэрфорд, ссылаясь на международное право. Однако впоследствии премьер-министр Кир Стармер уступил и сказал, что позволит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонных целей".