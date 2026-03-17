В Угорщині незадоволені домовленістю України та ЄС щодо відновлення "Дружби"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення пропозицією ЄС допомогти Україні відновити постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Про це Сійярто написав на платформі X, пише "Європейська правда".

Глава угорського МЗС назвав пропозицію лідерів ЄС "політичною грою" та заявив про запізнілість рішень щодо припинення "нафтової блокади" Угорщини.

"Після майже 50 днів Європейська комісія помітила, що дві держави-члени перебувають під нафтовою блокадою з боку України, і тепер обіцяє вирішити ситуацію. Не обманюйте себе. Це політична гра. Кожен крок був узгоджений між Києвом та Брюсселем", – написав Сійярто.

Міністр звернувся до президента України Володимира Зеленського та глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з вимогою "припинити цей політичний театр" та зняти "нафтову блокаду" Угорщини.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Угорщина продовжить блокування ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ та кредиту для України на 90 млрд євро, доки Київ не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".