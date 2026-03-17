В Венгрии недовольны договоренностью Украины и ЕС по восстановлению "Дружбы"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение предложением ЕС помочь Украине возобновить поставки нефти через нефтепровод "Дружба".

Об этом Сийярто написал на платформе X, пишет "Европейская правда".

Глава венгерского МИД назвал предложение лидеров ЕС "политической игрой" и заявил о запоздалости решений о прекращении "нефтяной блокады" Венгрии.

"После почти 50 дней Европейская комиссия заметила, что два государства-члена находятся под нефтяной блокадой со стороны Украины, и теперь обещает решить ситуацию. Не обманывайте себя. Это политическая игра. Каждый шаг был согласован между Киевом и Брюсселем", – написал Сийярто.

Министр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием "прекратить этот политический театр" и снять "нефтяную блокаду" Венгрии.

Напомним, 17 марта стало известно, что Украина приняла предложение ЕС по привлечению финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им возобновить транзит через нефтепровод "Дружба" примерно через полтора месяца.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокирование принятия 20-го пакета санкций против РФ и кредита для Украины на 90 млрд евро, пока Киев не возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба".