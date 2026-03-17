Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не змінить свою позицію щодо фінансових рішень без відновлення постачання нафти через "Дружбу".

Про це він сказав у відео, яке опублікував у Facebook, пише "Європейська правда".

Як відомо, Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Після цього Орбан заявив, що обговорив це питання з головою Європейської Ради Антоніу Коштою та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Якщо немає нафти, немає грошей. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною", – сказав угорський прем’єр.

Він звинуватив Україну в тому, що вона "не прийняла" угорських "експертів", які приїжджали, аби оглянути та перевірити стан "Дружби".

"Вони не погоджуються і навіть відкрито заявляють, що не мають наміру передавати дешеву російську нафту до Угорщини", – поскаржився Орбан.

Відтак він заявив, що розглядає цю "нафтову блокаду" як привід втрутитися у вибори в Угорщині на користь опозиційної партії "Тиса".

"Тому ситуація надзвичайно проста. Якщо немає нафти, немає грошей", – додав прем’єр Угорщини.

Президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Угорщина продовжить блокування ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ та кредиту для України на 90 млрд євро, доки Київ не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".