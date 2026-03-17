Орбан непреклонен в отношении "Дружбы": нет нефти – нет денег

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит свою позицию в отношении финансовых решений без возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как известно, Украина приняла предложение ЕС о привлечении финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

После этого Орбан заявил, что обсудил этот вопрос с председателем Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Если нет нефти, нет денег. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной", – сказал венгерский премьер.

Он обвинил Украину в том, что она "не приняла" венгерских "экспертов", которые приезжали, чтобы осмотреть и проверить состояние "Дружбы".

"Они не соглашаются и даже открыто заявляют, что не намерены передавать дешевую российскую нефть в Венгрию", – пожаловался Орбан.

Поэтому он заявил, что рассматривает эту "нефтяную блокаду" как повод вмешаться в выборы в Венгрии в пользу оппозиционной партии "Тиса".

"Поэтому ситуация чрезвычайно проста. Если нет нефти, нет денег", – добавил премьер Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им возобновить транзит по нефтепроводу "Дружба" примерно через полтора месяца.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокировать принятие 20-го пакета санкций против РФ и кредита для Украины на 90 млрд евро, пока Киев не возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба".