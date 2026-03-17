СМИ: ЕС продолжает работу над кредитом на перевооружение Польши, несмотря на вето Навроцкого

Ветирование президентом Польши Каролем Навроцким закона об участии его страны в программе ЕС по перевооружению SAFE не повлияло на работу Еврокомиссии по оформлению соглашения о предоставлении кредита Варшаве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP со ссылкой на источники в ЕС.

Чтобы программа SAFE вступила в силу, Европейская комиссия должна заключить кредитное соглашение с Польшей. По словам чиновников ЕС, после подписания соглашения страна сможет получить первый платеж уже в апреле. При этом в Брюсселе убеждены, что политические дебаты в Польше не помешают реализации плана.

"Дело даже не в том, что Еврокомиссия не участвует в политических спорах в государствах-членах, а в том, что, с нашей точки зрения, вето Навроцкого не имеет никакого влияния на дальнейшую работу над SAFE, поскольку правительство, которое является нашим партнером, продолжает заявлять о своей готовности участвовать в этой программе", – сообщил PAP анонимный источник в ЕС.

Другой источник отметил, что кредитное соглашение, необходимое для получения авансового платежа по программе, не будет регулировать, как отдельные страны внедряют SAFE в свои правовые системы – через законодательство, нормативные акты или резолюции.

Напомним, 12 марта президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение. Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

После того как польский президент наложил вето на закон о реализации программы SAFE, правительство Польши приняло постановление о выделении средств на оборону, которое позволит привлечь средства на перевооружение.

На фоне споров по поводу SAFE премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о существовании реальной угрозы выхода Польши из Европейского Союза.

