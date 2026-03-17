Макрон: Франція не братиме участі в операціях в Ормузькій протоці

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Франція ніколи не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки в нинішніх умовах.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час засідання Ради національної безпеки та оборони, передає BFMTV.

Макрон підтвердив позицію Франції у конфлікті на Близькому Сході, заявивши, що вона "не обирала цю війну".

"Ми не беремо в ній участі, і ми маємо суто оборонну позицію, захищаючи наших громадян та підтримуючи наших союзників", – сказав він.

Французький президент зазначив, що Париж бажає гарантувати свободу судноплавства та морську безпеку в регіоні, однак не братиме участі у військових операціях в Ормузькій протоці, поки триває війна.

Макрон заявив про готовність взяти на себе відповідальність за пошук рішення для вільного пересування суден протокою, "як тільки ситуація заспокоїться".

Він повідомив про початок відповідних переговорів з Індією та кількома іншими європейськими партнерами та союзниками в регіоні щодо такої можливості. Однак за словами Макрона, ці обговорення вимагають дипломатичного завершення війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

У неділю Трамп обговорив приєднання до коаліції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та президентом Франції Емманюелем Макроном. Трамп сказав, що готовність Макрона допомогти зараз на "8 з 10". Він також сказав, що Британія приєднається до коаліції.

Втім, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки. Також забезпечувати прохід Ормузькою протокою відмовилась Іспанія.