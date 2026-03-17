Макрон: Франция не будет участвовать в операциях в Ормузском проливе

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция никогда не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива в нынешних условиях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает BFMTV.

Макрон подтвердил позицию Франции в конфликте на Ближнем Востоке, заявив, что она "не выбирала эту войну".

"Мы не принимаем в ней участия, и мы имеем чисто оборонительную позицию, защищая наших граждан и поддерживая наших союзников", – сказал он.

Французский президент отметил, что Париж желает гарантировать свободу судоходства и морскую безопасность в регионе, однако не будет участвовать в военных операциях в Ормузском проливе, пока идет война.

Макрон заявил о готовности взять на себя ответственность за поиск решения для свободного передвижения судов по проливу, "как только ситуация успокоится".

Он сообщил о начале соответствующих переговоров с Индией и несколькими другими европейскими партнерами и союзниками в регионе относительно такой возможности. Однако, по словам Макрона, эти обсуждения требуют дипломатического завершения войны на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

В воскресенье Трамп обсудил присоединение к коалиции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трамп сказал, что готовность Макрона помочь сейчас на "8 из 10". Он также сказал, что Великобритания присоединится к коалиции.

Впрочем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна вовлечена в разработку совместного с партнерами плана для разблокирования движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование Трампа к европейским союзникам по совместной защите Ормузского пролива. Также обеспечивать проход через Ормузский пролив отказалась Испания.