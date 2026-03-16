Трамп оцінив готовність Франції допомогти в Ормузькій протоці на "8 з 10"

Президент Дональд Трамп стримано оцінив готовність його французького візаві Емманюеля Макрона долучитися до зусиль з убезпечення проходження через Ормузьку протоку.

Про це він сказав під час заходу в Білому домі в понеділок, 16 березня, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, Макрон раніше заявив, що Франція може взяти участь у міжнародній "захисній" місії з супроводу торгових суден в Ормузькій протоці.

Трамп заявив, що розмовляв із Макроном щодо цього питання.

"За шкалою від 0 до 10 я б оцінив його на 8. Не ідеально, але це Франція", – сказав американський президент.

Також він заявив, що "не тисне" на союзників щодо Ормузької протоки.

"Моя позиція така: нам ніхто не потрібен. Ми – найсильніша держава у світі. У нас, безперечно, найсильніші збройні сили у світі. Вони нам не потрібні. Але цікаво: у деяких випадках я майже роблю це не тому, що вони нам потрібні, а тому, що хочу дізнатися, як вони реагують", – додав Трамп.

Раніше Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Втім, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.

Також забезпечувати прохід Ормузькою протокою відмовилась Іспанія.