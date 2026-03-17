Зеленский встретился с королем Британии

Президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию встретился с королем Чарльзом III.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как известно, 17 марта президент Украины прибыл в Лондон с визитом.

Зеленский начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у короля Чарльза III.

"Спасибо Его Величеству и всей королевской семье за неизменную поддержку и солидарность с Украиной", – добавил украинский президент.

Напомним, в рамках визита Зеленского в Лондон Великобритания и Украина готовятся подписать новые договоренности в сфере оборонного сотрудничества.

Великобритания, в частности, профинансирует на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов новый Центр передового опыта в области искусственного интеллекта, который разместится в Министерстве обороны Украины.

Также ожидается, что в рамках визита Зеленского в Британию генсек НАТО Марк Рютте прибудет на Даунинг-стрит, чтобы обсудить обеспечение длительного мира в Украине.