У Латвії чоловік отримав 11 років в'язниці за поставку Starlink армії РФ

В Латвії Ризький міський суд засудив громадянина Азербайджану до 11 років позбавлення волі за придбання та постачання портативних супутникових інтернет-систем та інших товарів російській армії для використання у війні проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Суд визнав іноземця винним у діях у складі організованої групи з метою надання допомоги іноземній державі у підриві територіальної цілісності та політичної незалежності іншої демократичної держави, а також у порушенні санкцій Європейського Союзу групою осіб за попередньою змовою, що заподіяло значної шкоди.

Суд постановив засудити обвинуваченого до 11 років позбавлення волі, трьох років пробаційного нагляду та висилки з Латвії із забороною на виїзд на п'ять років.

Троє інших обвинувачених – двоє громадян Латвії та один негромадянин Латвії – постануть перед судом в окремій справі.

Справу було передано до прокуратури в червні 2025 року. Діяльність організованої групи призвела до онлайн-замовлення десятків міні-комплектів Starlink, а також інших товарів військового призначення, включаючи деталі зброї, гільзи, кулі та балістичні метеорологічні датчики, на загальну суму близько 200 тисяч євро.

Організована група ввезла ці товари до Росії та продала їх особам, пов'язаним із російськими збройними силами. Справу до суду розслідувала латвійська Служба державної безпеки.

Нагадаємо, прокуратура Латвії висунула звинувачення прокремлівській активістці Поліні Камльовій з Резекне в тому, що вона переказала близько 43 євро за придбання пристрою для придушення дронів, щоб передати його російським військовим.

А в Естонії засудили одного з лідерів проросійської партії Koos Айво Петерсона до 14 років позбавлення волі у справі про державну зраду.