В Латвии мужчина получил 11 лет тюрьмы за поставку Starlink армии РФ

В Латвии Рижский городской суд приговорил гражданина Азербайджана к 11 годам лишения свободы за приобретение и поставку портативных спутниковых интернет-систем и других товаров российской армии для использования в войне против Украины.

Суд признал иностранца виновным в действиях в составе организованной группы с целью оказания помощи иностранному государству в подрыве территориальной целостности и политической независимости другого демократического государства, а также в нарушении санкций Европейского Союза группой лиц по предварительному сговору, что причинило значительный ущерб.

Суд постановил приговорить обвиняемого к 11 годам лишения свободы, трем годам пробационного надзора и высылке из Латвии с запретом на выезд на пять лет.

Трое других обвиняемых – двое граждан Латвии и один негражданин Латвии – предстанут перед судом в отдельном деле.

Дело было передано в прокуратуру в июне 2025 года. Деятельность организованной группы привела к онлайн-заказу десятков мини-комплектов Starlink, а также других товаров военного назначения, включая детали оружия, гильзы, пули и баллистические метеорологические датчики, на общую сумму около 200 тысяч евро.

Организованная группа ввезла эти товары в Россию и продала их лицам, связанным с российскими вооруженными силами. Дело до суда расследовала латвийская Служба государственной безопасности.

Напомним, прокуратура Латвии предъявила обвинение прокремлевской активистке Полине Камлевой из Резекне в том, что она перевела около 43 евро за приобретение устройства для подавления дронов, чтобы передать его российским военным.

А в Эстонии приговорили одного из лидеров пророссийской партии Koos Айво Петерсона к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене.