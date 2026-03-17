Турция в беседе с РФ выразила готовность провести "мирные переговоры"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Турция готова провести следующий раунд переговоров между РФ и Украиной.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции во вторник, 17 марта, пишет "Европейская правда".

По данным министерства, Фидан подчеркнул риски, которые война создает как для стран региона, так и для международного порядка, а также министры обсудили вопросы, связанные с энергетической безопасностью.

Напомним, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны на Ближнем Востоке американская сторона предложила перенести трехсторонние переговоры с РФ и США на следующую неделю.

Между тем представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 11 марта провели встречу со спецпосланником правителя РФ Кириллом Дмитриевым во Флориде.

Также Зеленский выразил надежду, что США могут помочь закончить войну, и призвал Вашингтон давить на Россию, а не на него.