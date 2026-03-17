Опонентка Стармера обурилася критикою Трампа в бік прем'єра: дуже по-дитячому

Лідерка опозиційної Консервативної партії Британії Кемі Баденох розкритикувала зневажливу риторику президента США Дональда Трампа, спрямовану проти британського прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала у спілкуванні з журналістами, опублікованому в мережі X.

Баденох наголосила, що хоч вона є головним критиком Стармера, але висловлювання Трампа в бік прем’єра були неприйнятними. Вона назвала ці суперечки "дитячими" та недоречними під час воєн в Ірані та в Україні.

"Я вважаю, що це насправді досить по-дитячому…Сьогодні у нас в країні перебуває президент Зеленський. Західний альянс, який сперечається сам із собою, на мою думку, надсилає неправильний сигнал нашим супротивникам в Ірані чи Росії", – сказала Баденох.

Вона наголосила на необхідності зміцнювати відносини між Великою Британією та США, незалежно від того, хто є президентом чи хто є прем'єр-міністром.

"Я не думаю, що ті слова, які лунають із Білого дому, нам допоможуть", – додала політикиня.

Нагадаємо, від початку операції в Ірані президент США Дональд Трамп також спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану. Так він прокоментував рішення Британії підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.

Американський президент також виступив з різкою критикою на адресу очільника британського уряду Кіра Стармера, заявивши зокрема: "Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем".