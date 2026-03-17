Соперница Стармера возмутилась критикой Трампа в адрес премьера: это очень по-детски

Лидер оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кэми Баденох раскритиковала пренебрежительную риторику президента США Дональда Трампа, направленную против британского премьер-министра Кира Стармера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в беседе с журналистами, опубликованной в сети X.

Баденох подчеркнула, что хотя она и является главным критиком Стармера, но высказывания Трампа в адрес премьера были неприемлемы. Она назвала эти споры "детскими" и неуместными во время войн в Иране и на Украине.

"Я считаю, что это на самом деле довольно по-детски… Сегодня у нас в стране находится президент Зеленский. Западный альянс, который спорит сам с собой, на мой взгляд, посылает неправильный сигнал нашим противникам в Иране или России", – сказала Баденох.

Она подчеркнула необходимость укреплять отношения между Великобританией и США, независимо от того, кто является президентом или кто является премьер-министром.

"Я не думаю, что те слова, которые звучат из Белого дома, нам помогут", – добавила политик.

Напомним, с начала операции в Иране президент США Дональд Трамп также обрушил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Великобританию за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

7 марта Трамп раскритиковал Великобританию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана. Так он прокомментировал решение Великобритании подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.

Американский президент также выступил с резкой критикой в адрес главы британского правительства Кира Стармера, заявив, в частности: "Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем".