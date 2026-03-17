Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи останні події на Близькому Сході, вказав на загрозу, яку для регіону становить Росія.

Заяву естонського міністра наводить Postimees, повідомляє "Європейська правда".

17 березня Тсахкна відвідав Ізраїль, де під час зустрічей із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом та міністром закордонних справ Гідеоном Сааром обговорював останні події на Близькому Сході, їхній вплив на безпеку Європи, а також співпрацю Ірану та Росії.

"Довгострокова стабільність на Близькому Сході важлива для Естонії...Ядерна та ракетна програма іранського режиму, підтримка терористичних угруповань, допомога Росії в загарбницькій війні проти України та його насильницька поведінка щодо власного народу становлять загрозу безпеці регіону та світу", – сказав міністр.

Саме тому, за його словами, Естонія підтримує кроки США та Ізраїлю, "спрямовані на усунення цих загроз".

Тсахкна вказав, що поточні бойові дії яскраво продемонстрували, наскільки тісно пов’язані безпека в Європі та на Близькому Сході.

"Також абсолютно ясно, на чиєму боці в цьому конфлікті Росія і на чиєму боці Україна…З вищевикладеного випливає, що в інтересах безпеки як Європи, так і Близького Сходу необхідно чинити тиск на Росію і підтримувати Україну", – зазначив глава МЗС Естонії.

Він додав, що високо оцінює підтримку, надану Ізраїлем Україні, і закликав збільшити цю підтримку.

Раніше Тсакхна допустив участь Естонії у військовій місії для відновлення вільного судноплавства через стратегічну Ормузьку протоку.

Тим часом головна дипломатка ЄС Кая Каллас звернулася до США та Ізраїлю із закликом зупинити військові дії на Близькому Сході.