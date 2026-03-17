Каллас закликала США та Ізраїль завершити війну на Близькому Сході

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас звернулася до США та Ізраїлю із закликом зупинити військові дії на Близькому Сході та розповіла, що Євросоюз консультується з країнами регіону про варіанти завершення конфлікту.

Про це Каллас заявила в інтерв’ю Reuters, пише "Європейська правда".

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки заявила, що блок готовий допомогти "дипломатично об'єднати сторони, щоб зупинити цю війну".

"Ми консультувалися з країнами регіону, такими як країни Перської затоки, Йорданія, Єгипет, щодо того, чи можемо ми також запропонувати Ірану, Ізраїлю та США варіанти виходу з цієї ситуації, щоб усі зберегли свою репутацію", – сказала Каллас, не надавши подробиць щодо цих переговорів.

Дипломатка зазначила, що війна на Близькому Сході вже має значний вплив на Європу, зокрема через підвищення цін на енергоносії, спричинені блокуванням Ормузької протоки Іраном.

Каллас запропонувала дипломатичне посередництво ЄС у розблокуванні протоки. Раніше дипломатка висунула ідею місії для розблокування Ормузької протоки, аналогічну до Чорноморської зернової ініціативи між Туреччиною, Росією, Україною та ООН, яка дозволяє безпечно експортувати український урожай попри війну.

Як відомо, президент США Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Уряди Німеччини та Іспанії відкинули вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.