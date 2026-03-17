Естонія допускає участь у місії для розблокування Ормузької протоки

В уряді Естонії допустили участь у військовій місії для відновлення вільного судноплавства через стратегічну Ормузьку протоку.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Тсахкна зазначив, що Таллінн готовий обговорити зі США участь своїх військових у військовій місії для розблокування Ормузької протоки, через яку прямує увесь експорт нафти з країн Перської затоки – близько 20% світових постачань.

Очільник МЗС Естонії сказав, що не бачить підстав вважати, що ситуація заспокоїться найближчим часом.

"Президент США сказав, що очікує підтримки від союзників у НАТО… Позиція Естонії – що якщо Штати піднімуть це питання, наприклад, у НАТО чи на двосторонньому рівні – тоді, звісно, ми готові обговорити ці питання… Усе дуже залежить від того, про що саме попросять США, якщо попросять. На цей час офіційних запитів на рівні НАТО не було", – сказав він.

Міністр нагадав, що Естонія у минулому брала участь у місіях США в Іраку й Афганістані і "завжди підтримає союзника, коли він цього потребуватиме".

Тсахкна продовжив, що якщо буде йтися про певну військову підтримку, то мають бути "дуже чіткі плани".

"На даний час можна сказати, що європейська сторона не знає, якими є стратегічні цілі Сполучених Штатів. Відверто кажучи, ми так само не знали, коли починалась ця війна. Тож у цьому сенсі питань багато", – додав він.

Прем’єр Польщі Дональд Туск відкинув можливість участі польських військових у потенційній місії в Ормузькій протоці.

У ВМС Фінляндії пояснили, що не можуть надіслати військові кораблі в Ормузьку протоку за запитом США, оскільки мають вкрай обмежені ресурси.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.