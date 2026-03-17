Глава МИД Эстонии: Россия представляет угрозу как для Европы, так и для Ближнего Востока

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя последние события на Ближнем Востоке, указал на угрозу, которую представляет для региона Россия.

Заявление эстонского министра приводит Postimees, сообщает "Европейская правда".

17 марта Тсахкна посетил Израиль, где во время встреч с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел Гидеоном Сааром обсуждал последние события на Ближнем Востоке, их влияние на безопасность Европы, а также сотрудничество Ирана и России.

"Долгосрочная стабильность на Ближнем Востоке важна для Эстонии... Ядерная и ракетная программа иранского режима, поддержка террористических группировок, помощь России в захватнической войне против Украины и его насильственное поведение по отношению к собственному народу представляют угрозу безопасности региона и мира", – сказал министр.

Именно поэтому, по его словам, Эстония поддерживает шаги США и Израиля, "направленные на устранение этих угроз".

Цахкна указал, что текущие боевые действия ярко продемонстрировали, насколько тесно связаны безопасность в Европе и на Ближнем Востоке.

"Также абсолютно ясно, на чьей стороне в этом конфликте Россия и на чьей стороне Украина… Из вышеизложенного следует, что в интересах безопасности как Европы, так и Ближнего Востока необходимо оказывать давление на Россию и поддерживать Украину", – отметил глава МИД Эстонии.

Он добавил, что высоко оценивает поддержку, оказанную Израилем Украине, и призвал увеличить эту поддержку.

Ранее Цакхна допустил участие Эстонии в военной миссии по восстановлению свободного судоходства через стратегический Ормузский пролив.

Тем временем главный дипломат ЕС Кая Каллас обратилась к США и Израилю с призывом прекратить военные действия на Ближнем Востоке.