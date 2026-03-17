Трамп: відносини США і Британії були найкращими "доки не з'явився Кір"

Американський президент Дональд Трамп вкотре розкритикував прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, заявивши, що до того, як він прийшов до влади – США і Британія мали "найкращі" відносини.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що США мають "надзвичайно міцні довгострокові відносини з Великою Британією", які "мали б бути найкращими".

"Вони завжди були найкращими, доки не з'явився Кір", – сказав він.

Втім, Трамп зазначив, що йому подобається британський прем’єр, а також, що Стармер має "чудову родину".

"Я просто сказав: "Не треба мені надсилати авіаносці, надішліть мені кілька тральщиків, нам не потрібні ваші авіаносці", але навіть авіаносці він надіслав лише після того, як ми фактично перемогли. Він надсилає їх, коли літаків уже не залишилося, коли запас ракет скоротився до 8%", – заявив американський президент.

На запитання, чи довіряє він прем'єр-міністру, Трамп відповів, що це має "вирішувати народ Великої Британії".

"Я вважаю його приємною людиною, але не погоджуюся з ним у двох питаннях. По-перше, його імміграційна політика – це катастрофа, і його енергетична політика – це катастрофа, а це найважливіші напрямки політики, які тільки можуть бути", – додав він.

Нагадаємо, від початку операції в Ірані президент США Дональд Трамп також спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану. Так він прокоментував рішення Британії підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.

Американський президент також виступив з різкою критикою на адресу очільника британського уряду Кіра Стармера, заявивши зокрема: "Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем".

