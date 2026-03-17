Трамп: отношения между США и Великобританией были лучшими, "пока не появился Кир"

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что до его прихода к власти у США и Великобритании были "лучшие" отношения.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что у США "чрезвычайно прочные долгосрочные отношения с Великобританией", которые "должны были бы быть лучшими".

"Они всегда были лучшими, пока не появился Кир", – сказал он.

Впрочем, Трамп отметил, что ему нравится британский премьер, а также, что Стармер имеет "замечательную семью".

"Я просто сказал: "Не нужно мне присылать авианосцы, пришлите мне несколько тральщиков, нам не нужны ваши авианосцы", но даже авианосцы он прислал только после того, как мы фактически победили. Он посылает их, когда самолетов уже не осталось, когда запас ракет сократился до 8%", – заявил американский президент.

На вопрос, доверяет ли он премьер-министру, Трамп ответил, что это должен "решать народ Великобритании".

"Я считаю его приятным человеком, но не согласен с ним в двух вопросах. Во-первых, его иммиграционная политика – это катастрофа, и его энергетическая политика – это катастрофа, а это самые важные направления политики, которые только могут быть", – добавил он.

Напомним, с начала операции в Иране президент США Дональд Трамп также обрушил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Великобританию за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

7 марта Трамп раскритиковал Великобританию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана. Так он прокомментировал решение Великобритании подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.

Американский президент также выступил с резкой критикой в адрес главы британского правительства Кира Стармера, заявив, в частности: "Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем".

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Трамп без союзников: почему европейцы не спешат направлять войска в Ормузский пролив