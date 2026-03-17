Зеленский, Стармер и Рютте посетили военных, которые будут использовать украинские БПЛА

Президент Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании провели встречу с военными, которые готовятся к использованию беспилотников украинского производства.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Стармер организовал встречу президента Зеленского и Рютте на Даунинг-стрит.

Они провели встречу с бойцами полка "The Rifles", которые готовятся к использованию тяжелых дронов Nemesis украинского производства.

Как известно, 17 марта президент Украины прибыл в Лондон с визитом. Зеленский начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у короля Чарльза III.

Стармер и Зеленский в Лондоне подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.