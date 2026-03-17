Зеленский, Стармер и Рютте посетили военных, которые будут использовать украинские БПЛА
Новости — Вторник, 17 марта 2026, 19:30 —
Президент Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании провели встречу с военными, которые готовятся к использованию беспилотников украинского производства.
Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".
Стармер организовал встречу президента Зеленского и Рютте на Даунинг-стрит.
Они провели встречу с бойцами полка "The Rifles", которые готовятся к использованию тяжелых дронов Nemesis украинского производства.
Как известно, 17 марта президент Украины прибыл в Лондон с визитом. Зеленский начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у короля Чарльза III.
Стармер и Зеленский в Лондоне подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.
