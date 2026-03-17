Каллас відкинула заклик прем'єра Бельгії до нормалізації відносин з РФ

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас виступила проти заклику прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера щодо нормалізації відносин з РФ та відновлення доступу до дешевої російської енергії.

Про це Каллас сказала в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила глава європейської дипломатії, заяви де Вевера суперечать офіційній політиці ЄС, спрямованій на збереження жорсткої позиції щодо Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну та поступове припинення використання російських енергоносіїв.

Де Вевер також зазначав, що європейські лідери за закритими дверима погоджуються з ним, але "ніхто не наважується сказати це вголос".

Однак Каллас заявила агентству Reuters в інтерв’ю в Брюсселі, що у неї склалося інше враження, і застерегла від спроб повернутися до звичних відносин із Москвою.

"Я була... за цими закритими дверима, коли ми говоримо про зустрічі лідерів, і я не бачу такого бажання…Коли ми розмовляємо з Росією, звичайно, найважливіше – це спочатку домовитися, про що ми хочемо з ними говорити", – додала Каллас.

Вона також попередила про ризики, які можуть виникнути після нормалізації відносин з РФ.

"Якщо ми просто повернемося до звичного ритму життя, нас чекає ще більше таких подій – ще більше воєн. Ми вже бачили це раніше, тому маємо бути дуже пильними й не давати Росії того, чого вона прагне, бо її апетити лише зростатимуть", – підкреслила вона.

Як відомо, Де Вевер закликав уповноважити ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити Москву відмовитися від війни в Україні.

Згодом міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що нормалізація відносин із Росією буде сприйнята як прояв слабкості.