Каллас отвергла призыв премьера Бельгии к нормализации отношений с РФ

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас выступила против призыва премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера к нормализации отношений с РФ и возобновлению доступа к дешевой российской энергии.

Об этом Каллас сказала в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отметила глава европейской дипломатии, заявления де Вевера противоречат официальной политике ЕС, направленной на сохранение жесткой позиции в отношении Москвы в связи с ее вторжением в Украину и постепенное прекращение использования российских энергоносителей.

Де Вевер также отмечал, что европейские лидеры за закрытыми дверями соглашаются с ним, но "никто не решается сказать это вслух".

Однако Каллас заявила агентству Reuters в интервью в Брюсселе, что у нее сложилось другое впечатление, и предостерегла от попыток вернуться к привычным отношениям с Москвой.

"Я была... за этими закрытыми дверями, когда мы говорим о встречах лидеров, и я не вижу такого желания… Когда мы разговариваем с Россией, конечно, самое важное – это сначала договориться, о чем мы хотим с ними говорить", – добавила Каллас.

Она также предупредила о рисках, которые могут возникнуть после нормализации отношений с РФ.

"Если мы просто вернемся к привычному ритму жизни, нас ждет еще больше таких событий – еще больше войн. Мы уже видели это раньше, поэтому должны быть очень бдительными и не давать России того, чего она стремится, потому что ее аппетиты будут только расти", – подчеркнула она.

Как известно, Де Вевер призвал уполномочить ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить Москву отказаться от войны в Украине.

Впоследствии министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предупредил, что нормализация отношений с Россией будет воспринята как проявление слабости.