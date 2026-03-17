Источник: группа экспертов из ЕС посетит нефтепровод "Дружба" уже 18 марта

В среду, 18 марта, группа экспертов из Европейского Союза посетит место разрушения нефтепровода "Дружба" в Украине, чтобы оценить повреждения и фронт работ для возобновления его работы.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из своих источников.



"Делегация, состоящая из нескольких инженеров, уже находится в Киеве", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".



Он добавил, что планами делегации и логистикой занимается представительство ЕС в Украине.



По данным от другого источника, в группу экспертов не входят представители Венгрии или Словакии.



Как сообщала "Европейская правда", Украина приняла предложение ЕС по привлечению финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба".



В частности, президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им возобновить транзит через нефтепровод "Дружба" примерно за полтора месяца.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на это заявил, что Будапешт не изменил свою позицию относительно предоставления Украине 90 млрд евро до того, как поставки нефти через "Дружбу" будут возобновлены.



Также "ЕвроПравда" обратила внимание на то, что из заявления президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошты о нефтепроводе "Дружба" от 17 марта исчезло предложение о связи возобновления работы нефтепровода с предоставлением Украине кредита ЕС в 90 млрд евро и принятием 20-го пакета санкций ЕС против РФ.