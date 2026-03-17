Зеленський розповів деталі своєї зустрічі зі Стармером

Президент Володимир Зеленський детально розповів, про що йшлося на його зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський це була його перша зустріч зі Стармером у форматі стратегічного діалогу.

"Я поінформував про ситуацію на фронті, російські атаки та наші потреби для захисту життів. Обговорили розвиток спільного оборонного виробництва, посилення української протиповітряної оборони додатковими ракетами для систем ППО. Звичайно, торкнулись і ситуації на Близькому Сході", – розповів він.

Також Зеленський і Стармер підписали декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.

Як відомо, 17 березня президент України прибув до Лондона з візитом. Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в короля Чарльза III.