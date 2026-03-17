Зеленский рассказал подробности своей встречи со Стармером

Президент Владимир Зеленский подробно рассказал, о чем шла речь на его встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом украинский президент написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, это была его первая встреча со Стармером в формате стратегического диалога.

"Я проинформировал о ситуации на фронте, российских атаках и наших потребностях для защиты жизней. Обсудили развитие совместного оборонного производства, усиление украинской противовоздушной обороны дополнительными ракетами для систем ПВО. Конечно, затронули и ситуацию на Ближнем Востоке", – рассказал он.

Также Зеленский и Стармер подписали декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

Как известно, 17 марта президент Украины прибыл в Лондон с визитом. Зеленский начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у короля Чарльза III.