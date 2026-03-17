Зеленський подарував королю Британії планшет, який допомагає в координації оборони

Президент Володимир Зеленський заявив, що подарував королю Великої Британії Чарльз III iPad.

Про це він сказав наприкінці виступу в парламенті Британії, пише "Європейська правда".

Протягом промови український президент згадував цей пристрій як інструмент, який можна використовувати для відстеження та координації оборони від дронів.

Відтак він подарував планшет королю Британії на тлі закликів до світових лідерів інвестувати в сучасні оборонні технології.

"Ми готові зробити все, щоб наша оборона випереджала тих, хто хоче вбивати. Працюйте з нами якомога тісніше, щоб ні Київ, ні Лондон, ні будь-яка інша столиця не були змушені ховатися під сітками від дронів чи жити без безпечного неба, землі та моря. У світі, де дрони починають домінувати, потрібні такі інструменти, як цей iPad – тобто система захисту, яку ми можемо створити разом", – заявив він.

Зеленський пояснив, що зробив подарунок Чарльзу III як "знак поваги і вдячності, а також для зміцнення співпраці з Великою Британією".

Він пожартував, що король запитав, чи має він кілька iPad, на що Зеленський відповів, що має лише один. Тоді король Британії сказав, що "поділиться" ним із прем’єр-міністром.

Як відомо, 17 березня президент України прибув до Лондона з візитом. Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в короля Чарльза III.

Зеленський і прем’єр-міністр Британії Кір Стармер підписали декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.