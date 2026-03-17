Зеленский подарил королю Британии планшет, который помогает координировать оборону

Президент Владимир Зеленский заявил, что подарил королю Великобритании Чарльзу III iPad.

Об этом он сказал в конце выступления в британском парламенте, пишет "Европейская правда".

В ходе речи украинский президент упоминал это устройство как инструмент, который можно использовать для отслеживания и координации обороны от дронов.

Поэтому он подарил планшет королю Великобритании на фоне призывов к мировым лидерам инвестировать в современные оборонные технологии.

"Мы готовы сделать все, чтобы наша оборона опережала тех, кто хочет убивать. Работайте с нами как можно теснее, чтобы ни Киев, ни Лондон, ни любая другая столица не были вынуждены прятаться под сетками от дронов или жить без безопасного неба, земли и моря. В мире, где дроны начинают доминировать, нужны такие инструменты, как этот iPad – то есть система защиты, которую мы можем создать вместе", – заявил он.

Зеленский пояснил, что сделал подарок Чарльзу III как "знак уважения и благодарности, а также для укрепления сотрудничества с Великобританией".

Он пошутил, что король спросил, есть ли у него несколько iPad, на что Зеленский ответил, что у него только один. Тогда король Великобритании сказал, что "поделится" им с премьер-министром.

Как известно, 17 марта президент Украины прибыл в Лондон с визитом. Зеленский начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у короля Чарльза III.

Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.