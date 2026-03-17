Німеччина хоче створити стратегічний резерв газу

Уряд Німеччини може створити стратегічний газовий резерв на випадок надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка економіки та енергетики Німеччини Катеріна Райхе, яку цитує DW.

За словами Райхе, влада вивчає різні варіанти для створення такого резерву "якнайшвидше", тож тепер очікує на відповідні висновки експертів.

Міністерка сподівається, що стратегічний запас газу вдасться сформувати вже до початку наступного зимового сезону.

Очільниця економічного відомства наголосила, що веде "інтенсивний діалог" із газовими операторами, аби створення резерву не призвело до ринкових перекосів.

Райхе переконана, що країні необхідний як "ринково організований бізнес зі зберігання газу", так і "інструмент на випадок надзвичайних ситуацій, спричинених зовнішніми шоками", як-от війна США та Ізраїлю з Іраном.

На цей час потужності для зберігання газу в Німеччині заповнені приблизно на 22%.

Подальше закачування палива влітку може бути ускладнене через стрімке зростання цін на тлі бойових дій проти Ірану. Через це на ринку наразі відсутні економічні стимули для закупівлі газу в сховища.

Більшість газосховищ у Німеччині мають бути заповнені щонайменше на 80% до 1 листопада. У Європейському Союзі діють обов'язкові вимоги щодо рівня запасів – ці правила були запроваджені після початку війни Росії проти України до 2027 року.

