Германия хочет создать стратегический резерв газа

Правительство Германии может создать стратегический газовый резерв на случай чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, которую цитирует DW.

По словам Райхе, власти изучают различные варианты для создания такого резерва "как можно скорее", поэтому сейчас ожидают соответствующих выводов экспертов.

Министр надеется, что стратегический запас газа удастся сформировать уже к началу следующего зимнего сезона.

Глава экономического ведомства подчеркнула, что ведет "интенсивный диалог" с газовыми операторами, чтобы создание резерва не привело к рыночным диспропорциям.

Райхе убеждена, что стране необходим как "рыночно организованный бизнес по хранению газа", так и "инструмент на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных внешними шоками", таких как война США и Израиля с Ираном.

В настоящее время мощности для хранения газа в Германии заполнены примерно на 22%.

Дальнейшая закачка топлива летом может быть затруднена из-за стремительного роста цен на фоне боевых действий против Ирана. Из-за этого на рынке пока отсутствуют экономические стимулы для закупки газа в хранилища.

Большинство газохранилищ в Германии должны быть заполнены как минимум на 80% к 1 ноября. В Европейском Союзе действуют обязательные требования к уровню запасов – эти правила были введены после начала войны России против Украины до 2027 года.

