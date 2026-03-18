В Европарламенте беременным депутаткам хотят разрешить делегировать право голоса

Страны ЕС во вторник согласились изменить европейское законодательство, чтобы позволить депутаткам Европарламента голосовать через представителей в последние месяцы беременности и в течение шести месяцев после рождения ребенка.

Об этом Politico заявила президент Европарламента Роберта Метсола, сообщает "Европейская правда".

Метсола подчеркнула, что ни один избранный представитель не должен выбирать между служением избирателям и материнством.

"Обновляя наши правила, мы отстаиваем справедливость, равенство и парламент, действительно отражающий интересы людей, которым он служит", – сказала Метсола.

Депутаты Европарламента уже несколько лет выступают за изменение правил, требующих физического присутствия для голосования в Европарламенте, независимо от срока беременности или периода после рождения ребенка.

Министры по европейским делам, собравшиеся на заседании Совета по общим делам во вторник, проголосовали за план, позволяющий депутатам голосовать через представителей в последние три месяца беременности и в первые шесть месяцев после рождения ребенка.

Совет ЕС теперь должен передать текст Европарламенту для официального одобрения, а затем текст вернется в Совет для окончательного утверждения. Предложение также должны ратифицировать страны-члены ЕС, прежде чем оно вступит в силу.

ЕС планирует реализовать это предложение до следующих выборов в Европарламент в 2029 году.

Напомним, в прошлом году в немецком Бундестаге впервые в истории депутатка выступала с младенцем.

В начале 2025 года немецкий Бундестаг принял закон, распространяющий действие декретного отпуска на женщин, у которых произошел выкидыш после 13 недель беременности.