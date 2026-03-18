У норвезькому місті евакуювали понад 300 людей через рідкісну лісову пожежу
Новини — Середа, 18 березня 2026, 09:59 —
На околиці норвезького міста Олесунн з вечора вівторка борються з масштабною лісовою пожежею, яка спершу загрожувала домівкам.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
Масштабна пожежа спалахнула після обіду 17 березня у лісі на одному з островів, на яких розкинутий Олесунн – на горі Сукертоппен, до якої прилягають забудовані вулиці.
Через загрозу поширення вогню на будинки довелось евакуюватись приблизно 350 мешканцям цього району, їм запропонували прихисток в готелях у центрі міста.
Боротьба з вогнем тривала усю ніч, станом на ранок пожежу вдалося взяти під контроль, але відкрите полум’я ще спостерігається.
Пожежники кажуть, що найбільша загроза вже позаду і нові евакуації не знадобляться.
"На щастя, погода на нашому боці – зараз волого, і вітер помітно стих, порівняно зі вчорашнім днем", – зазначили у пожежній службі.
Мерія оголосила, що школи й дитсадочки у постраждалому районі 18 березня залишаться закритими з міркувань безпеки. Натомість учнів запрошують завітати до міського музею.
Для Норвегії такий інцидент є доволі рідкісною подією, особливо ранньою весною – на відміну від півдня Європи, де у спекотні посушливі місяці лісові пожежі стаються регулярно.
Масштабна пожежа на півдні Франції у серпні 2025 року стала рекордною за пів століття.