У норвезькому місті евакуювали понад 300 людей через рідкісну лісову пожежу

На околиці норвезького міста Олесунн з вечора вівторка борються з масштабною лісовою пожежею, яка спершу загрожувала домівкам.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Масштабна пожежа спалахнула після обіду 17 березня у лісі на одному з островів, на яких розкинутий Олесунн – на горі Сукертоппен, до якої прилягають забудовані вулиці.

Через загрозу поширення вогню на будинки довелось евакуюватись приблизно 350 мешканцям цього району, їм запропонували прихисток в готелях у центрі міста.

Боротьба з вогнем тривала усю ніч, станом на ранок пожежу вдалося взяти під контроль, але відкрите полум’я ще спостерігається.

Пожежники кажуть, що найбільша загроза вже позаду і нові евакуації не знадобляться.

"На щастя, погода на нашому боці – зараз волого, і вітер помітно стих, порівняно зі вчорашнім днем", – зазначили у пожежній службі.

Мерія оголосила, що школи й дитсадочки у постраждалому районі 18 березня залишаться закритими з міркувань безпеки. Натомість учнів запрошують завітати до міського музею.

Для Норвегії такий інцидент є доволі рідкісною подією, особливо ранньою весною – на відміну від півдня Європи, де у спекотні посушливі місяці лісові пожежі стаються регулярно.

Масштабна пожежа на півдні Франції у серпні 2025 року стала рекордною за пів століття.