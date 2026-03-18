В норвежском городе эвакуировали более 300 человек из-за редкого лесного пожара

На окраине норвежского города Олесунн с вечера вторника борются с масштабным лесным пожаром, который сначала угрожал домам.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Масштабный пожар вспыхнул после обеда 17 марта в лесу на одном из островов, на которых раскинулся Олесунн – на горе Сукертоппен, к которой прилегают застроенные улицы.

Из-за угрозы распространения огня на дома пришлось эвакуироваться примерно 350 жителям этого района, им предложили приют в гостиницах в центре города.

Борьба с огнем продолжалась всю ночь, по состоянию на утро пожар удалось взять под контроль, но открытое пламя еще наблюдается.

Пожарные говорят, что самая большая угроза уже позади и новые эвакуации не понадобятся.

"К счастью, погода на нашей стороне – сейчас влажно, и ветер заметно стих, по сравнению со вчерашним днем", – отметили в пожарной службе.

Мэрия объявила, что школы и детсады в пострадавшем районе 18 марта останутся закрытыми из соображений безопасности. Учеников приглашают посетить городской музей.

Для Норвегии такой инцидент является довольно редким событием – в отличие от юга Европы, где в жаркие засушливые месяцы лесные пожары происходят регулярно.

